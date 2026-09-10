Varanasi News: जर्जर मकान गिराने के दौरान हादसा, तीन मजदूर घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:13 AM IST
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वाराणसी। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के देवनाथपुरा में बुधवार को एक जर्जर मकान गिराते समय हादसा हो गया। इसमें तीन मजदूर मामूली रूप से घायल हो गए। जंगमबाड़ी और दशाश्वमेध क्षेत्र को जोड़ने वाली गली में नवसंघ क्लब के पास मोहम्मद स्वालेह का मकान काफी समय से जर्जर हालत में था। इसे गिराने का काम चल रहा था। अचानक भवन का एक हिस्सा गिर पड़ा। इसमें तीन मजदूरचोटिल हुए। रास्ता बाधित हो गया। दशाश्वमेध पुलिस और क्षेत्रीय पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी भी मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मदनपुरा चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। किसी तरह की कोई तहरीर या कोई शिकायत नहीं मिली है। लोगों ने पुलिस को बताया कि यह रास्ता हवेली से देवनाथपुरा शिवा-काली मंदिर की ओर जाता है। मकान गिरने से रास्ता बाधित होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। संवाद
पार्षद ने नगर निगम को लिखा पत्र
वाराणसी। बंगाली टोला वार्ड संख्या-91 में जर्जर मकानों को लेकर क्षेत्रीय पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी (चौंदू) ने नगर निगम को पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पार्षद ने पत्र में कहा है कि वार्ड क्षेत्र में कई पुराने और जर्जर भवन हैं, जिनसे बारिश के दौरान हादसे का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो
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पार्षद ने नगर निगम को लिखा पत्र
वाराणसी। बंगाली टोला वार्ड संख्या-91 में जर्जर मकानों को लेकर क्षेत्रीय पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी (चौंदू) ने नगर निगम को पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पार्षद ने पत्र में कहा है कि वार्ड क्षेत्र में कई पुराने और जर्जर भवन हैं, जिनसे बारिश के दौरान हादसे का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो
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