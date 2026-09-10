Varanasi News: जर्जर मकान गिराने के दौरान हादसा, तीन मजदूर घायल

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पार्षद ने नगर निगम को लिखा पत्र

वाराणसी। बंगाली टोला वार्ड संख्या-91 में जर्जर मकानों को लेकर क्षेत्रीय पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी (चौंदू) ने नगर निगम को पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पार्षद ने पत्र में कहा है कि वार्ड क्षेत्र में कई पुराने और जर्जर भवन हैं, जिनसे बारिश के दौरान हादसे का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो