Varanasi News: मोबाइल टॉर्च की रोशनी से उतारी उलूक देव की आरती, ठहाकों के बीच मना उलूक महोत्सव

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कार्यक्रम का आगाज उलूक देव की भव्य और मनोरंजक शोभायात्रा के साथ हुआ। इसके बाद पूजन का जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसने श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। अगरबत्ती, लैंप और आधुनिकता का तड़का लगाते हुए मोबाइल की टॉर्च जलाकर उलूक देव की पारंपरिक बनारसी शैली में आरती उतारी गई। अतिथियों को शॉल और माला पहनाने के साथ-साथ कई बेढंगी वस्तुएं, विचित्र उपहार और प्रतीकात्मक स्मृति चिह्न भेंट किए गए।हास्य कवि सम्मेलन ने श्रोताओं को हंसी के फव्वारों से सराबोर कर दिया। मंच का प्रभावशाली और चुटीला संचालन हास्य कवि दमदार बनारसी ने किया। सम्मेलन में झगडू भइया, हिमांशु ठाकुर रुद्र, नवल सुधांशु, अंकिता सिन्हा, शांतनु त्रिवेदी, ओंकार कश्यप, वसंत लाल यादव, कुमार प्रवीण, अखिलेश द्विवेदी, बिहारीलाल लंबर, प्रतिभा यादव, अंकिता शुक्ला, प्रशांत सिंह, प्रशांत बजरंगी, अमित चौरसिया और मनमोहन मिश्र सहित अनेक चर्चित व युवा रचनाकारों ने काव्यपाठ किया। कवियों ने समकालीन सामाजिक विसंगतियों, राजनीति और रोजमर्रा की आपाधापी पर ऐसे व्यंग्यात्मक तीर चलाए कि देर रात तक लोग हंसते-हंसते लोटपोट होते रहे।इस अवसर पर दो उदीयमान युवा कवियों नवल सुधांशु एवं ओंकार कश्यप को प्रतिष्ठित डॉ. मोहनलाल तिवारी स्मृति काव्य सृजन सम्मान से नवाजा गया। स्वर्गीय डॉ. तिवारी की सुपुत्री प्रतिभा तिवारी ने उन्हें अंगवस्त्रम, प्रशस्ति पत्र और 5100-5100 रुपये की सम्मान राशि भेंट की। अध्यक्षता श्यामलाल यादव ने की। धन्यवाद ज्ञापन संस्था के उपाध्यक्ष विवेक सिंह ने किया। कार्यक्रम में रामानंद सिंह, एसएसबी और साईं ग्रुप के प्रतिनिधियों सहित सब्जी एवं फल व्यवसायी समिति पहड़िया के अध्यक्ष धनंजय मौर्या, महामंत्री जय प्रकाश मिश्रा और सुपर मार्केट के पीयूष अग्रवाल का सहयोग रहा।