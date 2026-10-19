Varanasi News: संस्कृत विश्वविद्यालय में 21 नवंबर को होगी राष्ट्रीय परीक्षा

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सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भारत बौद्धिक ज्ञान प्रणाली 2.0 राष्ट्रीय परीक्षा-2026 21 नवंबर को कराया जाएगा। विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने और भारतीय ज्ञान प्रणाली के प्रति उनकी समझ और अकादमिक अभिरुचि विकसित करने के उद्देश्य से होने वाली इस परीक्षा के लिए 31 अक्तूबर तक पंजीकरण चलेगा। विवि के छात्र कल्याण संकाय प्रमुख प्रो. शैलेश कुमार मिश्र ने बताया कि परीक्षा का आयोजन भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा में कला, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय-वस्तु रहेगी। इसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।