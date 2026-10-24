Varanasi News: वेद पारायण केंद्रम न्यास की 44वीं महापूजा आज

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अस्सी स्थित रवींद्रपुरी में वेद पारायण केंद्रम न्यास की ओर से ‘शरत्काले महापूजा’ होगी। यह धार्मिक अनुष्ठान अपने 44वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पूजा शनिवार से शुरू होकर रविवार की मध्य रात्रि तक चलेगी। अनुष्ठान का शुभारंभ 24 अक्तूबर शनिवार को सुबह नौ बजे से होगा। रविवार को शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि तक निरंतर चलेगा। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 25 अक्तूबर को शाम चार बजे एक विशेष अनुष्ठान भी निर्धारित है। यह आयोजन न्यास के प्रबंधक आचार्य अशोक द्विवेदी के आवास पर संपन्न होगा। इसमें कुल 21 वैदिक विद्वान विधि-विधान से पूजा कराएंगे। इन विद्वानों द्वारा श्री महालक्ष्मी यज्ञ संपन्न किया जाएगा। साथ ही, श्री यंत्र पूजा, श्रीमन्त्र जप और सहस्त्रार्चन हवन भी होगा। यह वार्षिक अनुष्ठान अपने 44वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।