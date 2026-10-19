वाराणसी: 2570 मोबाइल और 113 सिम कार्ड बरामद, कबाड़ के नाम पर खरीदकर दूसरे राज्यों में बेचने का आरोप; 5 अरेस्ट

बरामद मोबाइल फोन में 345 एंड्रॉयड और 2225 कीपैड फोन शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों के 113 सिम कार्ड और आरोपियों के पास से 2149 रुपये नकद मिले। पुलिस ने मौके से मुर्शिदाबाद जिले के बाबुर अली, मंटू खां, नारजूल शेख, लालबाबू शेख और मिलन शेख को गिरफ्तार किया।



अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन निपेंद्र ने बताया कि आरोपी गांवों में घूमकर लोगों से पुराने मोबाइल फोन लेते थे और बदले में उन्हें बर्तन देते थे। इसके बाद इन मोबाइलों को पश्चिम बंगाल में बेच दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक, इसी डीसीएम से तीसरी बार मोबाइल फोन लादकर भेजे जा रहे थे। ऐसे में पुलिस बरामद मोबाइल फोन के स्रोत और उनके परिवहन से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।



पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामद मोबाइल फोन चोरी के हैं या किसी अन्य स्रोत से जुटाए गए थे, इसकी पुष्टि जांच के बाद होगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मोबाइल फोन कहां से एकत्र किए गए और इन्हें कहां बेचा जाना था। कार्रवाई करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।