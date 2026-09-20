Varanasi News: प्रश्नोत्तरी, कला व भाषण प्रतियोगिता में 25 बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

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प्रधानमंत्री के जन्म दिन के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ब्लॉक कार्यालय पर खंड स्तरीय सपनों का भारत विषय पर प्रश्नोत्तरी, कला और भाषण प्रतियोगिता हुई। इसमें कक्षा छह से आठ तथा कक्षा नौ से 12 तक के विद्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी, कला व भाषण प्रतियोगिता कराई गई। इसमें कुल 25 विद्यार्थियों को विजेता घोषित किया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। सभी विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्टेशनरी प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर जॉइंट मजिस्ट्रेट रिया सैनी, बीडीओ बद्री प्रसाद वर्मा, बीईओ प्रीति सिंह, शिक्षक संघ के अध्यक्ष ज्योति भूषण त्रिपाठी उपस्थित रहे। संचालन मनीष कुमार कुशवाहा ने किया।