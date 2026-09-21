Varanasi News: प्रतिभा सम्मान में 2000 लोगों ने दिया सामाजिक एकता का संदेश

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ओबीसी बनिया प्रतिभा सम्मान समारोह–स्नेह मिलन 2026 रविवार को आदमपुर क्षेत्र के जायसवाल कटरा में मनाया गया। इसमें करीब दो हजार लोग शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करना और सामाजिक एकता को मजबूत करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुआ। इसके बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन किया गया। दोपहर तीन बजे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया गया। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, खिलाड़ी, गायक और सफल व्यवसायी शामिल थे। इंदिरा प्रमाल, सुशील जायसवाल, आलोक साह, स्वप्निल जायसवाल, प्रमोद जायसवाल और आशीष जायसवाल को सम्मानित किया गया। संचालन डॉ प्रमोद जायसवाल ने किया। आयोजक रमाकांत जायसवाल ने बताया कि समाज को विभिन्न उपनामों में बांटकर कमजोर करने का प्रयास किया गया है। यह मंच बनिया समाज को शिक्षा, साहित्य, खेल, प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्रों में एकजुट करने का काम कर रहा है।