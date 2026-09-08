Varanasi News: कलरिपयट्टू की टीम में खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे 15 खिलाड़ी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:10 AM IST
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प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में मंडलीय स्कूली खेलों में कलरिपयट्टू प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल से संबंधित चार जिलों के 84 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें प्रदर्शन के आधार पर कुल 15 खिलाड़ियों का चयन प्रादेशिक के लिए हुआ। इसके बालक वर्ग में आठ और बालिका वर्ग में सात खिलाड़ियों का चयन मंडलीय टीम में हुआ है। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक विवेक सिंह ने बताया कि चयनित खिलाड़ी आगामी 19 से 21 सितंबर तक आयोजित होने वाली प्रादेशिक प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ अविनाश कुमार मिश्र ने की। प्रतियोगिता में विवेक सिंह, संयुक्ता सिंह, जयप्रकाश ने रेफरी की भूमिका निभाई।
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