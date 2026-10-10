Varanasi News: नेत्र जांच शिविर में 125 को डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज मिले

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श्री काशी अग्रवाल समाज की ओर से आयोजित निशुल्क नेत्र जांच शिविर में 125 लोगों की आंखों की जांच की गई। जांच के दौरान डायबिटिक रेटिनोपैथी के कई मामले सामने आए। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील साह ने बताया कि 40 साल से ज्यादा आयु के मरीजों में डायबिटिक रेटिनोपैथी के मामले अधिक पाए गए। मधुमेह से ग्रस्त मरीजों को सुबह व्यायाम, आसन, प्राणायाम, फाइबर युक्त आहार (खीरे, चौराई का साग) और मौसमी फलों का सेवन करने की सलाह दी गई। मेडिकल हेल्पलाइन की मुख्य संयोजक शशिबाला शाह ने बताया कि शुक्रवार को सर्व समाज और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से आए 125 युवा पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों की आंखों की जांच हुई। शनिवार को 11.30 बजे से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए निशुल्क आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड बनाए जाएंगे।