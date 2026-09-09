Varanasi News: राष्ट्रीय रिंग टेनिस में यूपी टीम में खेलेंगे वाराणसी के 10 खिलाड़ी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:12 AM IST
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जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय रिंग टेनिस प्रतियोगिता के लिए यूपी की 16 सदस्यीय टीम मंगलवार को घोषित कर दी गई। इसमें वाराणसी के 10 जबकि प्रदेश जूनियर रिंग टेनिस टीम में जौनपुर और आजमगढ़ के दो-दो, सोनभद्र और बलिया के 1-1 खिलाड़ियों का चयन यूपी टीम में हुआ। यूपी रिंग टेनिस एसोसिएशन और सनबीम स्कूल, बलिया के संयुक्त तत्वावधान में हो रही प्रतियोगिता में चयनित जूनियर वर्ग के खिलाड़ी मंगलवार को बलिया रवाना हो गए। यूपी रिंग टेनिस एसोसिएशन की महासचिव मनीषा रानी सिंह ने बताया कि तीसरी राष्ट्रीय जूनियर रिंग टेनिस चैंपियनशिप 9 से 11 सितंबर तक सनबीम स्कूल, बलिया में खेली जाएगी। बालक वर्ग की टीम में वाराणसी श्रेयांश जायसवाल, आदित्य अग्रवाल, वेदांत जायसवाल, शुभम जायसवाल, लक्ष्य केसरी, सात्विक, उम्मे सुकैना, अन्वी कश्यप, श्रेया यादव आयुसी सिंह वाराणसी के खिलाड़ी हैं। यूपी टीम के कोच गुरबिंदर सिंह जबकि मैनेजर की जिम्मेदारी दिनेश कुमार हैं।
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