UP Election 2022 Phase-I: वोट डालने से पहले जानिए पांच सवालों के जवाब, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है

सार UP Election 2022 Phase-I Things to Know Before Voting Time Voter Card Name in Voter List: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में कल यानी 10 फरवरी को वोट पड़ेंगे। इन 11 जिलों की 58 सीटों पर कुल 623 प्रत्याशी मैदान में हैं।

चुनाव आयोग ने मतदान का समय निर्धारित कर दिया है। कोरोना के चलते इस बार मतदान का समय एक घंटे बढ़ाया गया है। मतलब सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। अगर शाम छह बजे के बाद भी मतदान देने वालों की लाइन लगी होगी तो उनका मतदान कराया जाएगा। मतदान केंद्र पर तैनात अफसरों की यह जिम्मेदारी है होगी कि वह शाम छह बजे तक लाइन में खड़े सभी लोगों का मतदान कराएं। अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करने के लिए आप https://Electoralsearch.in पर लॉगइन करें। सीधे लिंक पर क्लिक करके भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं।

अगर वेबसाइट पर नहीं देख पा रहे तो आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter helpline app) डाउनलोड करिए। इस एप पर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं।

मतदान केंद्र के आसपास अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कैंप भी लगाए जाते हैं। यहां मतदाताओं की पूरी सूची होती है। आप कैंप में जाकर भी अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकेंगे। हालांकि, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। इसलिए मतदान केंद्र पर जाने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें। अगर आपका नाम है तो आप चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए 11 प्रकार के अन्य डॉक्युमेंट्स को पहचान पत्र के तौर पर दिखाकर वोट डाल सकते हैं। 1. पासपोर्ट

2. ड्राइविंग लाइसेंस

3. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।

4. PAN कार्ड

5. आधार कार्ड

6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।

7. मनरेगा जॉब कार्ड।

8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।

9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।

10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।

11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।

(इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने पर आप वोट दे सकेंगे।) कोरोना के चलते इस बार मतदान केंद्रों के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं।

1. फेस मास्क पहनकर आने वाले को ही मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। अगर आपके पास फेस मास्क नहीं होगा तो मतदान केंद्र पर ही आपको दिया जाएगा।

2. मतदान केंद्र पर प्रवेश के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग से वोटर के शरीर का तापमान चेक किया जाएगा।

3. वोटर लाइन में दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

4. मतदान केंद्र में प्रवेश के दौरान और बाहर निकलने के दौरान हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा।

