Unnao News: वीडीओ मंगल प्रसाद लखनऊ मंडल के प्रांतीय मंत्री नामित

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उन्नाव। ग्राम विकास अधिकारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से जनपद के पंचायत सचिव मंगल प्रसाद सोनकर को लखनऊ मंडल का प्रांतीय मंत्री नामित किया गया है। प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने आयुक्त ग्राम्य विकास, सीडीओ व डीडीओ को इस संबंध में पत्र भेजकर जानकारी दी है। नवमनोनीत प्रांतीय मंत्री ने कहा कि विकासखंडों में जाकर पंचायत सचिवों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। (संवाद)