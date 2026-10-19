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Unnao News: गला दबाकर बच्चों समेत जान से मारने की धमकी

Mon, 19 Oct 2026 12:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:57 AM IST
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Threatening to deliberately kill children, including by strangulation
अचलगंज। छेरिहा निवासी सुमन देवी ने पति अमित रैदास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पति ने 16 अक्तूबर की सुबह आठ बजे उनका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। सुमन देवी ने किसी तरह खुद को बचाया। आरोप है कि पति ने शिकायत करने पर उन्हें और उनके तीन बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। सुमन देवी की यह दूसरी शादी है। उनके पहले पति मनोज कुमार से तीन बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही अमित उन्हें और बच्चों को लगातार प्रताड़ित करता रहा है। पति पहले भी जान से मारने की कोशिश और प्रताड़ना कर चुका है। थानाध्यक्ष एसएन त्रिपाठी ने कहा कि पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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