Unnao News: शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग

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दुकान स्वामी शम्भू गुप्ता रविवार शाम को दुकान बंद करके घर जा चुके थे। क्षेत्र की अधिकांश दुकानें भी बंद हो चुकी थी। रात करीब साढ़े सात बजे के आसपास वहां पर मौजूद लोगों ने दुकान के अंदर से तेज धुआँ उठते देख शम्भू को सूचित किया। देखते ही देखते दुकान के अंदर से आग की तेज लपटें उठने लगी। इस पर आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई और निजी संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास करने लगे। बड़ी कोशिशों के बावजूद भी दुकान का शटर नहीं खुला। दमकल ने पहुंचकर आग बुझाना शुरू किया लेकिन कुछ देर में ही पानी खत्म हो गया। दूसरी गाड़ी पहुंची लेकिन दुकान का शटर नहीं खुला तो जेसीबी बुलाई गई। जेसीबी ने शटर तोड़ा, तब दमकल ने आग बुझाई। दुकान स्वामी ने बताया कि अभी नुकसान का आकलन करना संभव नहीं है लेकिन लाखों का सामान जला है।पहली दमकल के पहुंचने और आग बुझाने के दौरान ही पानी खत्म हो गया। उधर आग की लपटें और तेज होने लगीं तो एकत्रित लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सूचना और अचलगंज पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराते हुए तुरंत दूसरी दमकल बुलाई।