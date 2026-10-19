Unnao News: सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर रिश्तेदारों को भेजे अश्लील मैसेज

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महिला ने बताया कि हैकर ने बेटे की आईडी का नाम बदलकर तनवीर खान कर दिया। हैक की गई अकाउंट से मायके पक्ष के लोगों, रिश्तेदारों और परिचितों को आपत्तिजनक मैसेज भेजे गए। इन मैसेज में अश्लील बातें भी शामिल थीं। पीड़िता के अनुसार, इस हरकत से उनकी निजता और सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचा है। आरोपी ने अकाउंट पर उनका पता और मोबाइल नंबर भी दर्ज कर परिचितों को भेजे। महिला ने यह भी बताया कि इससे पहले जिया खान नाम के अकाउंट हैक होने की शिकायत साइबर थाने में की गई थी, जिसकी रिपोर्ट छह महीने पहले सफीपुर कोतवाली पहुंची थी।पीड़िता ने 15 अक्तूबर को पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। कोतवाल संदीप मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।