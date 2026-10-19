फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Social media accounts hacked and obscene messages sent to relatives

Unnao News: सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर रिश्तेदारों को भेजे अश्लील मैसेज

Mon, 19 Oct 2026 12:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Social media accounts hacked and obscene messages sent to relatives
उन्नाव। सफीपुर के एक गांव निवासी महिला ने अपने बेटे की फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने का आरोप लगाया है। किसी ने आईडी का दुरुपयोग कर रिश्तेदारों और परिचितों को अश्लील मैसेज भेजे हैं। इस मामले में 15 अक्तूबर को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन




महिला ने बताया कि हैकर ने बेटे की आईडी का नाम बदलकर तनवीर खान कर दिया। हैक की गई अकाउंट से मायके पक्ष के लोगों, रिश्तेदारों और परिचितों को आपत्तिजनक मैसेज भेजे गए। इन मैसेज में अश्लील बातें भी शामिल थीं। पीड़िता के अनुसार, इस हरकत से उनकी निजता और सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचा है। आरोपी ने अकाउंट पर उनका पता और मोबाइल नंबर भी दर्ज कर परिचितों को भेजे। महिला ने यह भी बताया कि इससे पहले जिया खान नाम के अकाउंट हैक होने की शिकायत साइबर थाने में की गई थी, जिसकी रिपोर्ट छह महीने पहले सफीपुर कोतवाली पहुंची थी।
विज्ञापन


पीड़िता ने 15 अक्तूबर को पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। कोतवाल संदीप मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed