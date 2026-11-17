विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

समापन समारोह में शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हार से निराश होने की बजाय अगली प्रतियोगिता के लिए अभी से मेहनत करनी चाहिए। खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है।इससे पहले अंडर-13 बालक एकल में अभय वर्मा को हराकर अनुराग वर्मा विजेता बने। युगल में अनुराग वर्मा और अभय वर्मा की जोड़ी विजेता रही। अंडर-15 बालिका एकल में दिविजा वर्मा ने दिव्या पांडेय को हराकर खिताब जीता। युगल में प्राची और दिविजा वर्मा की जोड़ी ने मुद्रिका और दिव्या पांडेय को शिकस्त दी।अंडर-15 बालक एकल में अर्नव सिंह और युगल में अर्नव सिंह-देवांश तिवारी की जोड़ी विजेता बनी। अंडर-19 बालक एकल और युगल के साथ मेन्स ओपन एकल और युगल में चंद्रवीर सिंह ने खिताब जीते। वेटरन एकल में अरुण सिंह, सुपर वेटरन एकल में कौशल गुप्ता और युगल में परवेज खान-कौशल गुप्ता की जोड़ी विजेता रही।