Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूप में सजे बच्चे

Sun, 08 Nov 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
unnao news
राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान की वेशभूषा में सजे बच्चे।  स्रोत: स्कूल
उन्नाव। चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज और एसकेएस एजुकेशन सेंटर में शनिवार को दिवाली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्कूल के बच्चों ने राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का स्वरूप धारण कर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। स्कूल परिसर को दीपों और रंगोली से सजाया गया। प्रधानाचार्या सबिया खातून ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान शिक्षक, विद्यार्थी व उनके परिजन मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed