Unnao News: राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूप में सजे बच्चे

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उन्नाव। चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज और एसकेएस एजुकेशन सेंटर में शनिवार को दिवाली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्कूल के बच्चों ने राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का स्वरूप धारण कर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। स्कूल परिसर को दीपों और रंगोली से सजाया गया। प्रधानाचार्या सबिया खातून ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान शिक्षक, विद्यार्थी व उनके परिजन मौजूद रहे। (संवाद)