Unnao News: लेखपाल तहसील संघ के अध्यक्ष बने मनोज सिंह

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चुनाव प्रक्रिया जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष व निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार पटेल तथा सहायक चुनाव अधिकारी दीपचंद की देखरेख में संपन्न हुई। मनोज कुमार सिंह को तहसील अध्यक्ष, रामलखन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शशांक शेखर को कनिष्ठ उपाध्यक्ष, नरेंद्र सिंह को मंत्री, आलोक कुमार यादव को उपमंत्री, सचिन कनौजिया को कोषाध्यक्ष, विनय कुमार को लेखा परीक्षक तथा ओमजी मिश्रा को मीडिया प्रभारी चुना गया।इस अवसर पर पूर्व तहसील अध्यक्ष नवीन तिवारी, राहुल यादव, सुधीर त्रिपाठी, रामपाल, अधिवक्ता कुलदीप शुक्ला, अनूप शर्मा, अजय साही, राजेंद्र और प्रदीप सिंह आदि ने हर्ष जताते हुए नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। (संवाद)