Unnao News: कायाकल्प टीम को अस्पताल में मिली गंदगी

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कायाकल्प राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना है, जो मरीजों को सुरक्षित, साफ और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए काम करती है। योजना में आंतरिक, सहकर्मी और बाहरी जांच के बाद 70 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले अस्पताल पुरस्कार के लिए पात्र होते हैं। अच्छा प्रदर्शन करने पर अस्पताल को नकद राशि व प्रमाणपत्र मिलता है, जिसका उपयोग सुविधाओं सुधारने और स्टाफ को प्रोत्साहित करने में किया जा सकता है। इसके तहत शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे तीन सदस्यीय राज्य स्तरीय टीम जिला महिला अस्पताल पहुंची।टीम में शामिल कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस एसपीएमयू लखनऊ डॉ. केके धवन, नेहा तिवारी और पूजा ने ओपीडी में महिला मरीजों से बातचीत की। मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया और फार्मासिस्ट से एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण की प्रक्रिया पूछी। अस्पताल कर्मी टूटी सिरिंज और पीपीई के निस्तारण संबंधी सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कई जगहों पर गंदगी मिलने पर टीम ने नाराजगी जताई। सीएमएस डॉ. अरविंद आनंद ने बताया कि टीम के सदस्यों ने चेकलिस्ट के मुताबिक अस्पताल की जांच की है। टीम ने जो सुझाव दिए हैं उन्हें अमल में लाया जाएगा।