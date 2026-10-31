Unnao News: बाढ़ से कटी सड़क से गंगा में गिरी कार, एक व्यापारी बचा, साथी लापता

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मौरावां थाना के हिलौली गांव निवासी व्यापारी विजय शंकर ने बताया कि सफीपुर कोतवाली के देवगांव निवासी तरुष गौड़ (25) के साथ जूता-चप्पल का व्यापार करते हैं। तरुष की सफीपुर में जूता-चप्पल की दुकान है। वह लखनऊ में जूता-चप्पल की सप्लाई करते हैं। शुक्रवार को तरुष के साथ उसकी कार से कानपुर के शिवराजपुर थोक व्यापारी आलम से मिलने जा रहे थे। दोनों को माल का ऑर्डर देना था। रात करीब आठ बजे बारिश के दौरान नया बंगला हिंदूपुर गांव के पास कटी सड़क नजर नहीं आई। बेकाबू कार दाहिनी तरफ नदी में गिर गई।लोगों की मदद से वह दोनों किसी तरह कार से बाहर आ गए थे। वह किसी तरह तैर कर नदी के किनारे पर आ गए। इसी दौरान पहुंची पीआरवी के सिपाहियों ने लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया, लेकिन कार चला रहा तरुष नदी से बाहर नहीं आ पाया। उधर, घटना की सूचना पर तरुष के पिता पप्पू व अन्य परिजन घटना स्थल पहुंचे। तहसीलदार अखिलेश मौर्य भी मौके पर पहुंचे और लापता व्यापारी की तलाश करा रहे हैं। एसओ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से तरुष की तलाश की जा रही है।बीस दिन से कटी सड़क, सुरक्षा इंतजाम न होने से हादसागंगा में तीसरी बार आई बाढ़ से दस अक्तूबर को कालीमिट्टी-शिवराजपुर मार्ग पर नया बंगला हिंदूपुर गांव की तरफ तेज कटान शुरू हो गया था। एक सप्ताह में ही करीब 100 मीटर सड़क का आधा हिस्सा कट कर नदी में समा गया था। मालूम हो कि इससे पहले सितंबर महीने में आई बाढ़ में मार्ग पर पड़े वाले गंगा पुल के पास भी लगभग 700 मीटर सड़क बह गई थी। पीडब्ल्यूडी ने बालू भरी बोरियां और बल्लियां लगाकर पैदल आवागमन का रास्ता बनाया था लेकिन हिंदूपुर के पास कटी सड़क में वाहनों को रोकने के कोई ठोस इंतजाम और रास्ता बंद न करने से यह हादसा हो गया।