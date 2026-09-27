Unnao News: डेंगू की चपेट में आए दो और युवक

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हिलौली ब्लॉक के मौरावां निवासी 45 वर्षीय युवक को कई दिनों से बुखार आ रहा था। हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे लेकर लखनऊ के एक निजी अस्पताल पहुंचे। जहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं शहर के इब्राहिमाबाद मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय युवक कानपुर के एक निजी अस्पताल की जांच में डेंगू पॉजिटिव मिला है।सीएमओ डॉ. अजय शर्मा ने बताया कि डेंगू एक संक्रामक वायरल बीमारी है। जो एडीज एजिप्टाई मच्छरों का काटने से फैलती है। बारिश के मौसम में मच्छरों की तादात बढ़ने से डेंगू संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ा है। लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। संक्रमित मरीजों के घर व आसपास में टीम भेजकर निरोधात्मक कार्रवाई कराई गई है।