Unnao News: पांच किमी की पैदल चाल प्रतियोगिता दो अक्तूबर को

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जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश कुमार सब्बरवाल ने बताया कि दो अक्तूबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 8:30 बजे से पांच किलोमीटर की पैदल चाल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता ओपेन बालक और बालिका वर्ग की होगी। इसमें कोई भी उम्र का खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकता है। पंजीकरण निशुल्क है लेकिन खेल किट में ही प्रतिभाग करने की अनुमति होगी। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो भी खिलाड़ी प्रतिभाग करना चाहते हैं तो वह एक अक्तूबर की शाम चार बजे तक स्टेडियम कार्यालय में आकर पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एथलेटिक्स कोच कुशमेश कुमार के मोबाइल नंबर 8319838625 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रतियोगिता वाली तारीख को प्रतिभागियों को सुबह 7.30 बजे स्टेडियम में पहुंचना होगा।

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उन्नाव। जिला खेल कार्यालय की ओर से गांधी जयंती पर पांच किलोमीटर की पैदल चाल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें प्रतिभाग करने के लिए लड़के और लड़कियां पंजीकरण करा सकते हैं। प्रतियोगिता में आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है।