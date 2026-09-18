Unnao News: बिना फाल्ट ही बंद कर दी बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता परेशान

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खोखापुर सब स्टेशन से औरास सब स्टेशन को मिलने वाली आपूर्ति बुधवार रात को लाइन में फाल्ट बताकर बंद कर दी गई। लाइनमैन ने लाइन की पेट्रोलिंग की लेकिन कोई फाल्ट नहीं मिला। यही हाल बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे रहा। अचानक बरसात शुरू होने पर लाइन ट्रिप हो गई। इस पर खोखापुर के कर्मचारियों ने लाइन में फाल्ट का मैसेज ग्रुप पर डाल दिया। लाइनमैन एक-एक पोल की पेट्रोलिंग करते हुए दोपहर करीब एक बजे खोखापुर पहुंच गए, लेकिन फाल्ट नहीं मिला। लाइनमैन ने सूचना खोखापुर जेई अंबिका प्रसाद यादव को दी। इसके बाद आपूर्ति बहाल की गई। बिना फाल्ट के करीब छह घंटे आपूर्ति बंद रखी गई। उपभोक्ताओं औरास कस्बा निवासी व्यापार मंडल अध्यक्ष कमला शंकर गुप्ता, अमित, सर्वेश, रामजी गुप्ता, गोविंदापुर निवासी रघुवीर, महेश आदि ने बताया कि बिजली निगम के कर्मचारियों का यह रोज का बहाना रहता है। जल्द सुधार न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है।एसडीओ धर्मेंद्र राजपूत ने बताया खोखापुर उपकेंद्र से 33 केवी लाइन फॉल्ट बताकर लाइन बंद कर दी जाती है, लेकिन कहीं फाल्ट नहीं मिलता है। खोखापुर में तैनात कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखेंगे।