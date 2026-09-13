Unnao News: साहित्यकार डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र को किया याद

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विधायक आशुतोष शुक्ल ने कहा कि बैसवारे की धरती हमेशा से साहित्य के लिए उर्वर रही है। उन्होंने बलदेव प्रसाद मिश्र को साहित्यकार, न्यायविद और लोकसेवक बताया। मिश्र अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। वे प्रांतीय साहित्य सम्मेलन नागपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विधायक ने कहा कि ग्रामीण अंचल से निकलकर विश्व में साहित्य की पताका फहराने वाले बलदेव प्रसाद मिश्र हम सबके लिए प्रेरणास्रोत हैं।जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हरि सहाय मिश्र ‘मदन’, शिक्षाविद और पूर्व प्रवक्ता सूर्य प्रसाद मिश्रा, विनय दीक्षित तथा समिति के अध्यक्ष रामू भदौरिया ने भी विचार रखे। अजय तिवारी, गोविंद नारायण शुक्ला, कुमोद शंकर दीक्षित, अरुण बाजपेई, लाला तिवारी, राजू, अजय बाजपेई, सुधीर श्रीवास्तव, प्रदीप तिवारी, सुभाष बाजपेई, पारुल और पूनम वर्मा भी मौजूद थे।