Unnao News: वृद्धा को सांप ने डसा, झाड़-फूंक में गई जान
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
बांगरमऊ। कोतवाली क्षेत्र में बृहस्पतिवार की शाम कंडा निकालते समय वृद्धा को सांप ने डस लिया। परिजन उपचार के बजाय झाड़-फूंक कराते रहते। इससे मौत हो गई।
कोतवाली क्षेत्र के दुबहा निवासी प्रेमचंद्र ने बताया कि मां जगदेई (65) बृहस्पतिवार की शाम घर के बाहर बनी बठिया से कंडा निकाल रहीं थीं। तभी सांप ने डस लिया। घर वालों ने उनकी झाड़-फूंक कराई लेकिन हालत लगातार बिगड़ती गई। देर रात उनकी मौत हो गई। कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि बेटे प्रेमचंद्र की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। (संवाद)
विज्ञापन
कोतवाली क्षेत्र के दुबहा निवासी प्रेमचंद्र ने बताया कि मां जगदेई (65) बृहस्पतिवार की शाम घर के बाहर बनी बठिया से कंडा निकाल रहीं थीं। तभी सांप ने डस लिया। घर वालों ने उनकी झाड़-फूंक कराई लेकिन हालत लगातार बिगड़ती गई। देर रात उनकी मौत हो गई। कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि बेटे प्रेमचंद्र की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। (संवाद)
विज्ञापन