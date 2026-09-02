Unnao News: नहर के बहाव से कटा पाटन-पुरवा मार्ग, आवागमन बाधित
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:00 AM IST
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बीघापुर। तहसील क्षेत्र के पाटन-पुरवा मार्ग पर बैजुवामऊ गांव के पास बनी पुलिया के पास जोरदार बारिश के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा कट जाने से आवागमन बाधित हो गया है। इससे लोगों को पांच किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है।
पाटन से मेड़ीलाल खेड़ा, पनहन, पुरंदरपुर, ममरेजपुर को जाने वाली सड़क पर बैजुवामऊ के पास पुलिया बनी है। पुलिया से कुछ ही दूरी तेज बहाव के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा कट गया है। इससे सड़क पर आवागमन बंद हो गया है। वाहन तो क्या इस मार्ग से अब पैदल राहगीर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ममरेजपुर प्रशासक प्रतिनिधि डॉ. संतोष दीक्षित ने बताया कि सड़क कट जाने से आवागमन पूरी तरह ठप होने से ग्रामीण परेशान हैं। भाजपा नेता निशु शुक्ला ने कहा कि सड़क पर बड़े पाइप डालकर आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। सड़क कटने से आवागमन बंद होने की सूचना पर एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने नहर विभाग के जेई अनिमेश के साथ पहुंच कर मौके का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि जेई को मार्ग पर आवागमन बहाल करने के लिए आवश्यक इंतजाम कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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पाटन से मेड़ीलाल खेड़ा, पनहन, पुरंदरपुर, ममरेजपुर को जाने वाली सड़क पर बैजुवामऊ के पास पुलिया बनी है। पुलिया से कुछ ही दूरी तेज बहाव के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा कट गया है। इससे सड़क पर आवागमन बंद हो गया है। वाहन तो क्या इस मार्ग से अब पैदल राहगीर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ममरेजपुर प्रशासक प्रतिनिधि डॉ. संतोष दीक्षित ने बताया कि सड़क कट जाने से आवागमन पूरी तरह ठप होने से ग्रामीण परेशान हैं। भाजपा नेता निशु शुक्ला ने कहा कि सड़क पर बड़े पाइप डालकर आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। सड़क कटने से आवागमन बंद होने की सूचना पर एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने नहर विभाग के जेई अनिमेश के साथ पहुंच कर मौके का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि जेई को मार्ग पर आवागमन बहाल करने के लिए आवश्यक इंतजाम कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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