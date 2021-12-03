विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माखी थानाक्षेत्र के पावा गांव निवासी रामरतन ग्राम प्रशासक हैं। पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 19 नवंबर को वह कार्यालय में थे। तभी छोटा भाई निर्मल बेटे अभिशांत, रजेपाल, कमलेश, ज्ञानी, अभिषेक और एक अज्ञात के साथ आकर अभद्रता कर मारपीट की। बीच-बचाव में बेटा सचिन और गांव के अमन घायल हो गए। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट और धमकी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है।छोटे भाई निर्मल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वृद्ध मां उनके साथ रहती हैं। मां से रामरतन जबरन एक लाख रुपये लेना चाहते हैं। पिता के क्रिया कर्म में भी भाई ने सहयोग नहीं किया। आरोप है कि रुपये न देने पर ग्राम प्रशासक ने बेटे सचिन सहित चार अज्ञात के साथ लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमला किया। इससे निर्मल के साथ ज्ञानी और कमलेश घायल हो गए। पुलिस ने अभी उसकी तहरीर पर कार्रवाई नहीं की।थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया मारपीट का पता चला है। एक पक्ष की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरे पक्ष की तहरीर पर जांच की जा रही है।