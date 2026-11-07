Unnao News: जलने से युवक की मौत में हत्यारोपी पत्नी गई जेल

विज्ञापन

बांगरमऊ कोतवाली के मोहल्ला अंबेडकर नगर निवासी करन (35) संबंध विच्छेद के बाद भी पुरवा कोतवाली के मोहल्ला शीतलगंज निवासी फकीरेलाल की बेटी व प्रीति से मिलने जाता था। करन को प्रीति ने बेटी के बीमार होने की बात कहकर मंगलवार को घर बुलाया था। बाद में करन संदिग्ध परिस्थितियों में जल गया था। बुधवार भोर पहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक के भाई संजय ने उसकी पत्नी, ससुर और साले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी पत्नी को जेल भेजा है।कोतवाल भवन सिंह मौर्य ने बताया कि पत्नी को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है। ससुर और साले की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।