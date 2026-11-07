Unnao News: बिछिया ओवरऑल चैंपियन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मियागंज ब्लॉक दूसरे और सरोसी तीसरे स्थान पर रहा। औरास के खिलाड़ियों ने नौ पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया तथा मंडलीय प्रतियोगिता के लिए दो खिलाड़ियों की दावेदारी सुनिश्चित की। दूसरे दिन आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर की लंबी कूद बालक वर्ग में बिछिया के दिव्यांश प्रथम, सरोसी के हिमांशु द्वितीय एवं कर्ण के अमित राजपूत तीसरे स्थान पर रहे। चक्का फेंक बालक वर्ग में हसनगंज के विनायक पहले, औरास के शुभम दूसरे और मियागंज के अभिषेक तीसरे स्थान पर रहे। बालिकाओं की चक्का फेंक में बिछिया की दिव्यांशी प्रथम, मियागंज की रुचिता द्वितीय तथा औरास की काजल व हसनगंज की रोशनी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं।ऊंची कूद बालिका वर्ग में हसनगंज की शशि द्वितीय एवं औरास की नैना ने तीसरा स्थान हासिल किया। खो-खो में मियागंज विजेता एवं सरोसी उपविजेता रहा। लोकगीत में मियागंज प्रथम और बिछिया दूसरे स्थान पर रहा। 400 मीटर दौड़ में बिछिया के सुमित एवं बालिका वर्ग में मोहिनी विजेता बने। जिम्नास्टिक के बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में बिछिया प्रथम और सिकंदरपुर (सरोसी) दूसरे स्थान पर रहा।योगासन बालक वर्ग में मियागंज एवं बालिका वर्ग में सिकंदरपुर ने पहला स्थान हासिल किया। समापन समारोह में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) सुशील कुमार गोंड ने बच्चों को मोबाइल से दूर रहकर शिक्षा के साथ खेलों में भी अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। जिला पंचायत प्रशासक शकुन सिंह ने बच्चों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए खेलों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।बीएसए शैलेष कुमार पांडेय ने टीम की शानदार जीत पर बिछिया के अनुदेशक विश्वजीत को बधाई दी। बीएसए और डीआईओएस सुनीलदत्त ने विजेताओं को मेडल ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बीईओ दीपेश कुमार, जिला व्यायाम शिक्षिका अनीता वर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि संजीव संखवार, प्रदीप कुमार, विनय त्रिपाठी, अनुदीप श्रीवास्तव, एसआरजी अखिलेश शुक्ला, मर्सरत फातिमा भी मौजूद रहे।