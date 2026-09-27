Unnao News: तीन दिन से लापता महिला का फंदे से लटका मिला शव

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थाना क्षेत्र के लालसाहबखेड़ा गांव निवासी गीता (55) पत्नी राजाराम रावत तीन दिन से लापता थी। परिजन तलाश कर रहे थे लेकिन गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी। शनिवार को खेत चारा काटने गई महिलाओं ने महिला का शव नीम के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटका देखा। इस पर पति को बताया। पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच की।पति राजाराम ने बताया कि गीता बिना बताए चली गई थी। हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे। तीन बच्चों में बेटी अंजू विवाहित है। दो बेटे हिमांशु और सुधांशु दिल्ली में रहते हैं। घर पर दंपती ही रह रहे थे। थानाध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि परिवार के लाेगों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।