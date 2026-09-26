Unnao News: ठाकुरद्वारा से लड्डू गोपाल, राधाकृष्ण सहित छह मूर्तियां चोरी

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आसीवन थानाक्षेत्र के कस्बा हैदराबाद निवासी प्रताप सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह गांव पारा सैफपुर में बने ठाकुरद्वारा के संरक्षक हैं। बृहस्पतिवार की रात चोरों ने ठाकुरद्वारा की पीछे की दीवार के सहारे चढ़कर लड्डू गोपाल और राधाकृष्ण की करीब 100 साल पुरानी मूर्तियां चोरी कर लीं और ठाकुरद्वारा के अंदर रखी सीढ़ी के सहारे पीछे से निकल गए। मंदिर के पुजारी बाबा अवध बिहारी शुक्रवार सुबह ठाकुरद्वारा पहुंचे तब घटना की जानकारी हुई और ग्रामीणों को बताया। पीआरवी के साथ थानाध्यक्ष भी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच जांचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं। मूर्तियां अष्टधातु की बताई जा रही हैं।एसओ प्रदीप सिंह ने बताया कि संरक्षक की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। मूर्ति किस धातु की हैं इसकी अभी सही पुष्टि नहीं हो सकी है।