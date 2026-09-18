Unnao News: बात कर रही दो महिलाओं पर गिरी पड़ोसी की पक्की दीवार, हालत गंभीर

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दही थानाक्षेत्र के मैता गांव निवासी शिवप्यारी (45) पत्नी कमलेश और पियारा (60) पत्नी कल्लू पड़ोसी राजू के घर के बाहर खड़ी होकर बात कर रही थीं। इसी दौरान पीछे खड़ी ईंट की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन दोनों को स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ईंटें ऐसे ही रखी थीं, उसमें कोई मसाला नहीं लगा था। दो महिलाएं घायल हुई हैं। उनका इलाज चल रहा है।

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सोनिक। मैता गांव में बृहस्पतिवार को बात कर रही दो महिलाओं पर पड़ोसी की पक्की दीवार गिर गई। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन बिछिया सीएचसी ले गए। डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।