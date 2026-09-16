Unnao News: जंगल में मिली लावारिश बाइक, अनहोनी की आशंका पर पुलिस ने की कांबिंग
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:08 AM IST
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औरास (उन्नाव)। जंगल में पड़ी लावारिस बाइक देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जंगल में कांबिंग की लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने बाइक कब्जे लेकर जांच कर रही है। बाइक लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी मानसी के नाम दर्ज है।
थाना क्षेत्र के बलसिंहखेड़ा शारदा नहर के किनारे बबूल के घने जंगल में स्पलेंडर न्यू बाइक पड़ी थी। जंगल में पानी भरा होने से गाडी का आगे का हिस्सा उसी में डूबा था। मवेशी लेकर गए ग्रामीणों ने बाइक देख अनहोनी की आशंका पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जंगल में कॉबिंग की, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाइक को थाने लाकर लावारिश में दाखिल कर दी। पुलिस गाड़ी नंबर से मालिक की पहचान की, बाइक लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी मानसी के नाम दर्ज हैं। पुलिस उसका पता लगा रही है।
कार्यवाहक थानाध्यक्ष इरशाद ने बताया कि बाइक के मालिक का पता चल गया है। लखनऊ के उसी पते पर दरोगा को भेजकर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
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थाना क्षेत्र के बलसिंहखेड़ा शारदा नहर के किनारे बबूल के घने जंगल में स्पलेंडर न्यू बाइक पड़ी थी। जंगल में पानी भरा होने से गाडी का आगे का हिस्सा उसी में डूबा था। मवेशी लेकर गए ग्रामीणों ने बाइक देख अनहोनी की आशंका पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जंगल में कॉबिंग की, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाइक को थाने लाकर लावारिश में दाखिल कर दी। पुलिस गाड़ी नंबर से मालिक की पहचान की, बाइक लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी मानसी के नाम दर्ज हैं। पुलिस उसका पता लगा रही है।
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कार्यवाहक थानाध्यक्ष इरशाद ने बताया कि बाइक के मालिक का पता चल गया है। लखनऊ के उसी पते पर दरोगा को भेजकर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।