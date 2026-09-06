Unnao News: श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पुलिस लाइन में सजाई गईं झांकियों ने सभी का मन मोहा। पुलिस परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल अन्य लोग भी श्रीकृष्ण भक्ति से ओत-प्रोत दिखाई दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ अर्चना पांडेय और ललित कश्यप ने गणेश वंदना से की। एसडीएम सदर राजेश विश्वकर्मा ने गीत प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया।इसके बाद साई डांस एकेडमी, द सोल ऑफ डांस एकेडमी, राइजिंग डांस एकेडमी के कलाकारों और पुलिस परिवार के बच्चों द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों, बाल लीलाओं एवं भक्ति गीतों पर आधारित मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किए गए। आकर्षक वेशभूषा, भावपूर्ण अभिनय एवं मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को भावविभोर कर दिया। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट एवं राधे-कृष्णके जयघोष से गूंज उठा।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएम घनश्याम मीना, एसपी जय प्रकाश सिंह और उप्र पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी की अध्यक्ष नीतू सिंह ने प्रतिभागी बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया। एडीएम सुशील कुमार, एएसपी अखिलेश सिंह, सीओ प्रदीप कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार, सीओ विनी सिंह, सांस्कृतिक समन्वयक डॉ. आशीष श्रीवास्तव सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।