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मुख्य अतिथि नगर विकास शहरी राज्यमंत्री राकेश राठौर, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, सदस्य प्रतिभा कुशवाहा, प्रेम शाक्य व भारतीय जनहित महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद मौर्य ने नवविवाहित जोड़ों को विवाह प्रमाणपत्र देकर सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। राज्यमंत्री ने कहा कि आगामी चुनाव में विपक्ष जनता को भ्रमित करने का प्रयास करेगा। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है। इस मौके पर महासभा के प्रदेश महासचिव शिवचंद्र कुशवाहा, पूर्व सांसद रीना चौधरी, रमेश, सचिन, अवधेश, रामसागर, प्रमोद, विनोद, अजीत आदि मौजूद रहे।फोटो-उपाध्यक्ष ने बेबी केयर किट बांटीअसोहा। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने असोहा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। यहां पर बेबी केयर किट का वितरण किया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय असोहा के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से बातचीत भी की। बाल संरक्षण अधिकारी संजय मिश्र, शिल्पा शिरोमणि, अजय कुमार, अवनीश मिश्र आदि मौजूद रहे। संवाद