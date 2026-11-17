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पहले बल्लेबाजी करने उतरी शास्त्री क्लब की टीम ने निर्धारित 35 ओवरों के मैच में सभी विकेट खोकर 172 रन बनाए। इसमें अनुज ने 50, कयूम आलम ने 35 तथा अर्थ ने 22 रनों का योगदान दिया। कोल्ट्स क्लब की ओर से गेंदबाजी करते हुए साहिल राजपूत ने पांच और यश सिंह ने दो विकेट झटके।लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोल्ट्स क्लब की पूरी टीम 23.5 ओवरों में सभी विकेट खोकर 105 रन ही बना सकी। शास्त्री क्लब ने मैच को 67 रनों से जीत लिया। कोल्ट्स क्लब की ओर से कप्तान ओम शर्मा ने 54 रन बनाए पर टीम को जीत नहीं दिला सके। शास्त्री क्लब की ओर से गेंदबाजी करते हुए देवेश कार्तिक ने सर्वाधिक पांच खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा।मैच के पूर्व मोहान विधायक बृजेश रावत ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव अरविंद कुमार श्रीवास्तव, जिला क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष ओम मिश्रा, महामंत्री पीके मिश्रा, राकेश अस्थाना, संयुक्त सचिव राजेश कुमार, साकिर हुसैन तथा एसआरएमएस क्रिकेट अकादमी के प्रशिक्षक नाजिम अली व सुधीर आदि मौजूद रहे।