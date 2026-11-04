Unnao News: लंबी कूद में लवकुश और गोला फेंक में जयनीश अव्वल

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100 मीटर दौड़ में शिवकुमार और 400 मीटर में ललित कुमार ने पहला स्थान हासिल किया। कबड्डी में प्राथमिक विद्यालय करदहा के बालक व पंसरिया की बालिकाओं ने बाजी मारी। लंबी कूद में लवकुश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक में जयनीश व लंबी कूद में सोनाली अव्वल रहीं। खो-खो प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय पचम्मनखेड़ा की बालिका व बेहटा विद्यालय के बालकों की टीम ने पहला स्थान पाया।बीईओ हिलौली सुरेश कुमार ने विजेताओं को शील्ड, मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहवर्धन किया। शिक्षक अनिल कुमार शुक्ल, आनंद कुमार, श्रीकांत तिवारी, प्रदीप कुमार सिंह, रेखा, लवकेश कुमार, राजेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, गोवर्धन और सुनील कुमार भी मौजूद रहे।