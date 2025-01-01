फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: फिर बढ़ने लगा कल्याणी नदी का पानी

Sun, 11 Oct 2026 01:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
unnao news
देवरिया-कछियनपुरवा मार्ग पर भरे पानी से गुजरते लोग। संवाद
गंजमुरादाबाद। एक पखवारे तक जलस्तर स्थिर रहने के बाद शनिवार से फिर से गंगा का पानी आने से कल्याणी नदी उफनाने लगी। इससे बाढ़ उतरने की उम्मीद लगाए 22 गांवों के लोगों की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगीं। खुले मार्ग फिर बंद हो गए। फसलें जो किसी प्रकार बच गई थीं, अब फिर सड़ने की कगार पर हैं।
विज्ञापन

पिछले महीने गंगा नदी में बाढ़ आने से हरदोई के विकास खंड मल्लावां की ओर से पानी आकर कल्याणी नदी में मिल गया था। इससे नदी उफना गई थी। इससे गंजमुरादाबाद विकासखंड क्षेत्र के बेहटाकच्छ, शिवलालपुरवा, कुशराजपुर, लोनारी, भिलोई, बाजीपुरवा, इच्छापुरवा, देवरिया, लहरापुर, छोट्टापुरवा, कछियनपुरवा, पकरियापुरवा, तकिया, चिंगरपुरवा, फतेहपुर हामजा, फतेहपुर खालसा, बहलोलपुर सहित 22 गांव जलमग्न हो गए थे। इन गांवों के आसपास बोई गई मक्का और धान की फसलें जलमग्न होकर सड़ने की कगार पर पहुंच गई थीं। करीब 15 दिन तक पानी स्थिर रहा था, जिससे लोगों को बाढ़ से निजात मिलने की उम्मीद जगी थी।
विज्ञापन

शनिवार को फिर हरदोई की ओर से आया गंगा नदी का बढ़ा पानी कल्याणी नदी में पहुंच गया। इससे नदी फिर उफान पर आ गई। इसके चलते 22 गांवों की स्थिति फिर से बद्तर होने लगीं। खुले रास्तों में बेहटाकच्छ-रामपुर, देवरिया-कछियनपुरवा व छोट्टापुरवा-बिरैचामऊ मार्ग सहित 6 मार्ग फिर पानी भरने से बंद हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

इंसेट-1
500 बीघा फसल में फिर भरा पानी
फिर से पानी बढ़ने से करीब 100 बीघा मक्का और 400 बीघा भूमि की धान की फसलें जलमग्न हो गईं। लगातार पानी भरने से फसलें पीली पड़ने लगी हैं। इससे इन गांवों की करीब 50 हजार आबादी के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। खंड विकास अधिकारी पंकज गौतम ने बताया कि गंगा नदी के बढ़े जलस्तर से कल्याणी नदी में फिर उफान आ जाने से स्थिति नाजुक हो गई है। सोमवार को बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक कदम उठाएंगे।

देवरिया-कछियनपुरवा मार्ग पर भरे पानी से गुजरते लोग। संवाद

देवरिया-कछियनपुरवा मार्ग पर भरे पानी से गुजरते लोग। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed