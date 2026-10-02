Unnao News: बिजली चोरी में कार्रवाई न करने पर हटाए गए जेई

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विद्युत विजिलेंस टीम ने 22 जुलाई को मौरावां के भिटौली मोहद्दीनपुर गांव में संचालित ऑटा चक्की में चेकिंग की थी। टीम ने रिपोर्ट में बताया था कि चक्की डीजल इंजन से चलती मिली। पोल से लगा अतिरिक्त केबल मीटर से जुड़ा नहीं था। टीम ने साक्ष्यों के अभाव में एफआईआर दर्ज न कराने की बात रिपोर्ट में लिखकर दी थी। मामले की शिकायत एमडी तक पहुंच गई थी तो जांच के आदेश अधीक्षण अभियंता को दिए थे।अधीक्षण अभियंता ने मौके पर जाकर जांच की थी। इसके बाद एमडी को दो सितंबर को भेजी गई रिपोर्ट में बताया था कि चेकिंग टीम में विभाग से अवर अभियंता (प्रवर्तन) दिनेश कुमार और विजिलेंस टीम से चार पुलिसकर्मी शामिल थे। रिपोर्ट के आधार पर परिसर में क्रॉस चेकिंग की गई तो पोल से खींचा गया अतिरिक्त तार, चक्की में उपकरणों तक मिला था। परिसर में 26 हॉर्सपावर का थ्री-फेज कनेक्शन था।मीटर की जांच, वीडियो रिकाॅडिंग व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अधीक्षण अभियंता ने रिपोर्ट न दर्ज कराने से विभाग को 10.90 लाख का राजस्व घाटा होने की संस्तुति की थी। अधीक्षण अभियंता अमिय कुमार सिंह ने बताया कि जेई को कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। अभी नए अभियंता की तैनाती नहीं हुई है। विजिलेंस टीम जिस क्षेत्र में चेकिंग करने जाएगी, वहां अवर अभियंता साथ जाएंगे।