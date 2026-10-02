Unnao News: ऑडिट के लिए नहीं दिए अभिलेख, 38 प्रधानों और 28 सचिवों से 2.21 करोड़ होगी वसूली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिले में 1037 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायतों में विकास कार्यों के लिए केंद्रीय व राज्य वित्त से हर साल करोड़ों रुपये का बजट दिया जाता है। इस धनराशि से गांवों में विकास कराने की जिम्मेदारी प्रधानों की होती है। बजट शासनादेश के अनुसार खर्च हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तैनात किए जाते हैं। नियमानुसार इनको खर्च की गई धनराशि के अभिलेख बिल सहित तैयार करने होते हैं।जिला लेखा परीक्षा अधिकारी खर्च की गई धनराशि का ऑडिट यानि मूल्यांकन करते हैं। इसके लिए सचिवों को अभिलेख उपलब्ध कराना होता है। इधर, शासन की ओर से पंचायतीराज विभाग को भेजे पत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 में खर्च की गई 2,21,06,724 की धनराशि के अभिलेख न देने की जानकारी दी गई। अभिलेख न दिए जाने से विकास कार्यों में खर्च बजट का ऑडिट नहीं हो सका। इसके चलते प्रधानों व सचिवों से वसूली के आदेश दिए गए।इंसेट-120 प्रमुख ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सचिवों से वसूली जाने वाली धनराशिब्लाॅक पंचायत प्रधान सचिव धनराशिहसनगंज निजामपुर पचगहना कुसमा सुनीता पाल 31,200हसनगंज मूसेपुर नन्हे लाल सुनील करकेटा 9,94,830हसनगंज कुरौली सरोजनी आशीष यादव 1,25,040हसनगंज सिघनापुर अवधेश सुनील करकेटा 56,918हसनगंज आदमपुर भासी संतोष आशीष यादव 18,97,113सफीपुर मऊ मंसूरपुर माधुरी देवी महेंद्र भूषण 24,583सफीपुर जुझारूपुर रामखेलावन महेंद्र भूषण 24,375असोहा बिलौरा सुरेश कुमार श्रीकांत 2,92,700असोहा केवनी सुमेर श्रीकांत 2,48,205असोहा मझरिया अकील श्रीकांत 1,62,600असोहा समाधा राजकपूर सर्वेश वर्मा 6,05,692सिकंदरपुर सरोसी पूरानिस्पंसारी बीबी सिंह राजीव लोचन 1,15,520सिकंदपुर सरोसी अकबरपुर दबौली उमेश चंद्र राजीव लोचन 1,35,440औरास अलीपुर मिचलौला सुरेश कुमार सुनील करकेटा 24,99,134औरास अहमदपुर कासिमपुर हरिपाल विपिन कुमार 8,28,139औरास हाजीपुर गोसा प्रदीप सीमा कश्यप 13,32,271मियागंज कनिगांव माया देवी रुपेंद्र यादव 21,44,809सिकंदपुर कर्ण रजवाखेड़ा लक्ष्मी अरुण व समीर 35,37,118फतेहपुर चौरासी उद्साह निर्मला उदय प्रताप 11,63,281नवाबगंज शाहपुर मुन्नी देवी बृजेश यादव 1,07,802वर्जन...ऑडिट के लिए अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले प्रधानों व सचिवों से वसूली के आदेश शासन से मिले हैं। इसको देखते हुए सभी को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी करके सात दिन में अभिलेख मांगे गए हैं। तय समय पर अभिलेख न देने पर प्रधान व सचिवों से बराबर की वसूली की जाएगी।श्रीकांत यादव, डीपीआरओ।