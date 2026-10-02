Unnao News: प्रदेशस्तरीय तीन दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता पांच से
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:22 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:22 AM IST
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उन्नाव। खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेशस्तरीय समन्वय जूनियर अंडर-19 बालक/बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन पांच अक्तूबर से होगा। इसमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग करेंगी।
जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश कुमार सब्बरवाल ने बताया कि स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन पांच से सात अक्तूबर के बीच होगा। इसमें प्रदेश की 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। इसमें लखनऊ, अलीगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, बस्ती, सहारनपुर, आगरा, विध्यांचल धाम (मिर्जापुर), मुरादाबाद, अयोध्या, चित्रकूटधाम (बांदा) व देवीपाटन (गोंडा) की टीमें शामिल होंगी। शुभारंभ पांच अक्तूबर को सुबह नौ बजे से डीएम घनश्याम मीना करेंगे।
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जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश कुमार सब्बरवाल ने बताया कि स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन पांच से सात अक्तूबर के बीच होगा। इसमें प्रदेश की 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। इसमें लखनऊ, अलीगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, बस्ती, सहारनपुर, आगरा, विध्यांचल धाम (मिर्जापुर), मुरादाबाद, अयोध्या, चित्रकूटधाम (बांदा) व देवीपाटन (गोंडा) की टीमें शामिल होंगी। शुभारंभ पांच अक्तूबर को सुबह नौ बजे से डीएम घनश्याम मीना करेंगे।
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