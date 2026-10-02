Unnao News: बांगरमऊ-बरुआघाट मार्ग का कट रहा है किनारा
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:20 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:20 AM IST
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बांगरमऊ। कटरी क्षेत्र को जोड़ने वाला बांगरमऊ-बरुआघाट मार्ग का किनारा कल्याणी नदी पुल के पास कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होकर खाई में तब्दील होने लगा है। इससे मार्ग से रात के समय 11 से अधिक गांवों की 25 हजार की आबादी का आवागमन खतरनाक हो गया है।
छह माह पहले करीब 15 करोड़ से 10 किलोमीटर लंबे बांगरमऊ-बरुआघाट मार्ग का चौड़ीकरण कराया गया था। इधर हुई तेज बारिश में कल्याणी नदी पुल के पास मार्ग के किनारे की सड़क कई स्थानों पर कट गई है।
इससे मार्ग से निकलने वाले राजेपुर, कमलापुर, शिवपुरी, परशुरामपुर, भुलभुलियाखेड़ा, खजुरिया, चहलहा, मल्हपुर, खैरागाड़ा, हूसेपुर, माढ़ापुर आदि गांवों के गुजरने वाले 25 हजार लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क के किनारे मिट्टी खिसकने से मार्ग संकरा हो गया है। रात में कटे हिस्से दिखाई नहीं देने से हादसे का खतरा है। बाइक और साइकिल सवारों के लिए स्थिति अधिक खतरनाक है। जरा सी चूक पर वाहन सड़क से नीचे खंती में जा सकता है। भारी वाहनों के गुजरने पर भी सड़क के किनारे का क्षतिग्रस्त हिस्सा और धंसने की आशंका बनी हुई है।
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सुभाष इंटर कॉलेज के कक्षा 10 के छात्र श्लोक वर्मा ने वीडियो जारी किया है। वहीं समाजसेवी देवेंद्र सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित विपिन कुमार द्विवेदी व प्रेम शंकर मिश्रा ने मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजे गए पत्र में क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराने, सड़क किनारे सुरक्षा के इंतजाम करने और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन हरदयाल अहिरवार ने बताया कि बारिश के चलते समस्या आई है। इसकी मरम्मत कराई जाएगी।
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छह माह पहले करीब 15 करोड़ से 10 किलोमीटर लंबे बांगरमऊ-बरुआघाट मार्ग का चौड़ीकरण कराया गया था। इधर हुई तेज बारिश में कल्याणी नदी पुल के पास मार्ग के किनारे की सड़क कई स्थानों पर कट गई है।
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इससे मार्ग से निकलने वाले राजेपुर, कमलापुर, शिवपुरी, परशुरामपुर, भुलभुलियाखेड़ा, खजुरिया, चहलहा, मल्हपुर, खैरागाड़ा, हूसेपुर, माढ़ापुर आदि गांवों के गुजरने वाले 25 हजार लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क के किनारे मिट्टी खिसकने से मार्ग संकरा हो गया है। रात में कटे हिस्से दिखाई नहीं देने से हादसे का खतरा है। बाइक और साइकिल सवारों के लिए स्थिति अधिक खतरनाक है। जरा सी चूक पर वाहन सड़क से नीचे खंती में जा सकता है। भारी वाहनों के गुजरने पर भी सड़क के किनारे का क्षतिग्रस्त हिस्सा और धंसने की आशंका बनी हुई है।
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सुभाष इंटर कॉलेज के कक्षा 10 के छात्र श्लोक वर्मा ने वीडियो जारी किया है। वहीं समाजसेवी देवेंद्र सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित विपिन कुमार द्विवेदी व प्रेम शंकर मिश्रा ने मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजे गए पत्र में क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराने, सड़क किनारे सुरक्षा के इंतजाम करने और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन हरदयाल अहिरवार ने बताया कि बारिश के चलते समस्या आई है। इसकी मरम्मत कराई जाएगी।