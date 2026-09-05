Unnao News: शीलू ने आल्हा सुनाकर लोगों में जोश भरा
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:11 AM IST
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नवाबगंज। विकास खंड की ग्राम पंचायत दिलवल में आल्हा गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें गायिका शीलू ने आल्हा सुनाकर लोगों में जोश भरा। आयोजकों ने शीलू को सम्मानित किया।
दिलवल स्थित मुरलीधर धाम में आयोजित आल्हा गायन में गायिका शीलू ने शिरकत की। शीलू ने पहले जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद गायन शुरू किया। उन्होंने ‘बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही न जाय। एक को मारे दो मर जावे, तीसरा खौफ खाय मर जाय’ के साथ बारह बरस लौ कूकर जीवै, औ तेरह लौ जियै सियार। बरस अठारह क्षत्री जीवै, आगे जीवै को धिक्कार’ सुनाकर लोगों में रोमांचित कर दिया। आयोजक प्रदीप व कुलदीप तिवारी ने अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। इस मौके पर अनुराग तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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दिलवल स्थित मुरलीधर धाम में आयोजित आल्हा गायन में गायिका शीलू ने शिरकत की। शीलू ने पहले जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद गायन शुरू किया। उन्होंने ‘बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही न जाय। एक को मारे दो मर जावे, तीसरा खौफ खाय मर जाय’ के साथ बारह बरस लौ कूकर जीवै, औ तेरह लौ जियै सियार। बरस अठारह क्षत्री जीवै, आगे जीवै को धिक्कार’ सुनाकर लोगों में रोमांचित कर दिया। आयोजक प्रदीप व कुलदीप तिवारी ने अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। इस मौके पर अनुराग तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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