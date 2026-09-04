Unnao News: कोरारी, बेहटा ससान और बेहटा गोपी अंडरपास में भरा पानी

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कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के करीब से कोरारी के पास से कोरारी-जमुका संपर्क मार्ग निकला हुआ है। इसके लिए उन्नाव-लालगंज हाईवे के पास अंडरपास बनाया गया है। यहां पर जलनिकासी की व्यवस्था नहीं है। इधर हुई बारिश से कोरारी अंडरपास में पानी भर गया है। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा बीघापुर विकासखंड क्षेत्र के गांव बेहटा ससान जाने वाला मुख्य मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के लिए बनाए गए अंडरपास में चार फीट पानी भरा हुआ है। इससे प्रेमीखेड़ा, मर्दनपुर, मानपुर जाने के लिए लोगों को लगभग छह किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे रास्तों से आवागमन करना पड़ रहा है।यही हाल बेहटा गोपी जाने वाले मार्ग पर बने अंडरपास का भी है। बेहटा गोपी के हरी बाबू पांडेय, उमा कुशवाहा, डॉ. अनिल ने तहसील प्रशासन से अंडरपास से पानी निकलवाने की मांग की है। एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने समस्या का समाधान कराने की बात कही है।नाले की सफाई न होने से पानी सड़क पर भराबीघापुर। बीघापुर से पुरवा जाने वाली रोड पर मगरायर से बाबूखेड़ा जाने वाले मार्ग में करीब 300 मीटर में नाले का पानी आने से सड़क डूब गई है। वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर आना-जाना पड़ रहा है। इस मार्ग से हजारों वाहन प्रतिदिन लखनऊ, फतेहपुर व बांदा आदि जनपदों से आवागमन करते हैं। बताया जाता है कि मगरायर के पास नाले की सफाई कई वर्षों से ठीक से नहीं कराई गई है। इससे नाला चोक हो गया है। कई दिनों से हो रही बरसात से पानी नहीं निकल पाया और सड़क पर भर गया।