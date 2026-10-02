Unnao News: कानपुर-लखनऊ हाईवे के पांच ब्लैक स्पॉट 130 करोड़ रुपये से होंगे खत्म

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कानपुर-लखनऊ हाईवे की जाजमऊ गंगा नदी पुल से लखनऊ सीमा पर सई नदी पुल तक की 82 किलोमीटर दूरी में पांच ऐसे स्थान हैं जहां लगभग हर-रोज कोई न कोई हादसा होता है। सड़क सुरक्षा समिति में लगातार मुद्दा उठने पर तत्कालीन डीएम गौरांग राठी ने एनएचएआई को सुधार के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी, यातायात पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की टीमें बनाई थीं। टीम ने हाईवे पर 16 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए थे, जिनमें से 11 में छोटे सुधार किए गए लेकिन पांच स्थानों पर पुल, फुट ओवरब्रिज, सर्विस रोड जैसे बड़े बजट वाले काम कराने की जरूरत बताई गई। एनएचएआई ने इन पांचों जाम व दुर्घटना बहुल स्थानों पर निर्माण और सुधार कार्य कराने के लिए 130 करोड़ रुपये की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी देते हुए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। मिट्टी की जांच व अन्य जरूरी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। हाईवे का यातायात बाधित न हो इसलिए काम शुरू करने से पहले सर्विस रोड बनाना जरूरी है। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार सर्विस रोड बनने में करीब 500 पेड़ और 100 बिजली के पोल हटाने होंगे।वन विभाग और बिजली निगम ने अनापत्ति दे दी है। इसी महीने सर्विस रोड का काम शुरू करते हुए अगले महीने से पुलों का काम शुरू कराने की योजना है।