Unnao News: प्रक्रिया अच्छे से समझें, ताकि जनगणना में न हो कोई गलती- तहसीलदार

विज्ञापन

नवाबगंज। लखनऊ-कानपुर हाईवे स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण का तीन दिवसीय प्रशिक्षण बृहस्पतिवार से शुरू हुआ। तहसीलदार कीरत सेन ने कहा कि जनगणना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। इसमें प्रत्येक परिवार और उसके सदस्यों से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सही-सही दर्ज करना जरूरी है। सभी कार्मिक प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझ लें, ताकि क्षेत्र में काम करते समय किसी प्रकार की गलती न हो। इस दौरान नोडल अधिकारी उमाशंकर, अपर सांख्यिकी अधिकारी प्रमोद गुप्ता, ब्लॉक क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल समेत अन्य कर्मचारी रहे। (संवाद)