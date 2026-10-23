Unnao News: बराबरी पर छूटी रवि व विश्वजीत की कुश्ती

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राघवेंद्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय दंगल का बृहस्पतिवार को पहले दिन चेयरमैन रेनू गुप्ता ने हनुमानजी के चित्र के समक्ष दीप जला व पहलवानों के हाथ मिलवाकर दंगल का शुभारंभ किया। पहली कुश्ती में सज्जन चंदीगढ़ी ने लखनऊ के राहुल को पटकनी देकर जीत दर्ज की। इसके बाद हुए मुकाबले में कानपुर के मुन्ना ने राजस्थान के छल्ली पहलवान को शिकस्त दी। घाटमपुर के विकास ने बदरका के मुकेश को, पुरवा के सचिन ने कानपुर के छोटू और देवारा के सुशील ने अचलगंज के सलमान को हराया। आखिरी मुकाबला कानपुर के रवि यादव व बदरका के विश्वजीत के बीच हुआ जो बराबरी पर रहा। इस दौरान सतीश कुशवाहा, दिवाकर शुक्ला, डब्बू, सुधीर बाजपेई, संजय अवस्थी, शिवम शुक्ला, देवेश गुप्ता, अजमेरी सिंह, बिंदा पहलवान, नीरज मिश्रा समेत बड़ी संख्या में दर्शक रहे। आयोजकों ने बताया कि शुक्रवार को तीन बजे से दूसरे दिन के मुकाबले होंगे।

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पुरवा। नगर के मोहल्ला शीतलगंज स्थित पक्का तालाब पर आयोजित दो दिवसीय दंगल के पहले दिन पहलवानों के बीच कड़े मुकाबले हुए। आखिरी कुश्ती रवि यादव कानपुर व विश्वजीत बदरका के बीच कुश्ती हुई। इसमें मुकाबला बराबरी का रहा।