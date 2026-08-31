Unnao News: लखनऊ-कासगंज मेमू ट्रेन में तकनीकी खराबी, रोकी गई

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लखनऊ से कासगंज जा रही 55345 मेमो ट्रेन रविवार सुबह करीब सवा सात बजे गंगाघाट रेलवे स्टेशन पहले ऋषि नगर केबिन के पास पहुंची थी तभी ट्रेन में इंजन की तरफ लगे एक पाइप से धुआं निकलने लगा। गार्ड और लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन को नियंत्रित किया और रेलवे के उच्चाधिकारियों व कंट्रोलरूम को खराबी की सूचना दी। मौके पर पहुंची तकनीकी टीम ने खराब पाइप को काटकर ठीक किया। करीब पंद्रह मिनट बाद ट्रेन को कानपुर सेंट्रल के लिए रवाना कर दिया गया। स्टेशन अधीक्षक सुधांशु मोहन ने बताया कि मामूली तकनीकी खराबी थी, तुरंत ही ठीक करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया था, कोई खास बात नहीं रही।

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उन्नाव। लखनऊ से कासगंज जा रही मेमो ट्रेन में रविवार सुबह मगरवारा और कानपुर के बीच तकनीकी खराबी आ गई। ट्रेन में इंजन के पास लगे पाइप से धुआं निकलते देख यात्रियों में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। गार्ड और लोको पायलट ने खराबी को ठीक करके स्थिति को संभाला।