फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Teacher suspended for claiming his father was dead and securing job

Unnao News: पिता को मृत दिखाकर नौकरी हासिल करने वाला शिक्षक निलंबित

Fri, 23 Oct 2026 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Teacher suspended for claiming his father was dead and securing job
उन्नाव। पिता को मृत दिखाकर शिक्षक बनने वाले बेटे को बीएसए ने निलंबित कर दिया है। तीन सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई हुई है। शिक्षक को हिलौली बीआरसी में संबद्ध किया गया है। हसनगंज बीईओ को जांच सौंपी गई है।
विज्ञापन

असोहा ब्लॉक क्षेत्र के मंझरिया गांव निवासी श्रीराम यादव साल 2002 में नीमटीकर गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे। छोटे बेटे रामबरन ने पिता को मृत घोषित कर मृतक आश्रित कोटे से साल 2003 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति ली थी। मां की पेंशन भी लगवा ली। इसके बाद रामबरन परिवार सहित लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के कोराना गांव में रहने लगा। वहीं से असोहा में नौकरी भी करने आता था। रामबरन ने साल 2004 में असोहा ब्लॉक से हिलौली में तबादला करा लिया और हिलौली ब्लॉक के मोहनखेड़ा गांव के प्राथमिक स्कूल में कई सालों तक शिक्षक रहा। वर्तमान में हिलौली के खेरवा गांव के उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत था। रामबरन के इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब साल 2014-15 में पिता श्रीराम के नाम पर जमीन का बैनामा कराया गया। मामले की शिकायत कोराना गांव के ललितेश सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने शिक्षा निदेशक, उप मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और बीएसए से की। आरोप था कि श्रीराम यादव साल 2002 में सरकारी अभिलेखों में मृतक हैं, तो उनके नाम पर जमीन का बैनामा कैसे हुआ। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि शिक्षक बेटा रामबरन 2002 से गांव नहीं आया। उसके बड़े भाई देवेंद्र कभी-कभार गांव आते रहते हैं। सवाल यह उठा कि श्रीराम 2002 में मृत हुए तो 13 साल बाद 2014-15 में बैनामा व जमीन की वरासत 21 साल बाद 2023 में क्यों हुई। इन तरह के लगे आरोपों पर बीएसए की ओर से बैठी जांच के बाद फिलहाल आरोपित शिक्षक को निलंबित किया गया है।
विज्ञापन


बीएसए शैलेष पांडेय ने बताया कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed