जिंदा जल गया ऑपरेटर: 33 केवी लाइन पर काम कर रहा था, जेई ने बिना बताए कर दी बिजली चालू; दहला देगा वीडियो

बिना सूचना के शुरू की गई सप्लाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार, औरास पावर हाउस में ऑपरेटर 33 केवी लाइन पर जंपर जोड़ने का काम कर रहा था। आरोप है कि जूनियर इंजीनियर (जेई) ने बिना किसी पूर्व सूचना या शटडाउन की पुष्टि के अचानक बिजली की सप्लाई शुरू कर दी। करंट की चपेट में आते ही ऑपरेटर गंभीर रूप से झुलस गया और देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और तुरंत एंबुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

